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Besni'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıtılıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hayırseverler tarafından gönderilen yardım paketleri Besni ilçe Kaymakamlığı tarafından dağıtılmaya başladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hayırseverler tarafından gönderilen yardım paketleri Besni ilçe Kaymakamlığı tarafından dağıtılmaya başladı.


Hayırsever vatandaşlar tarafından Besni Kaymakamlığına gönderilen yardım paketleri kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.


Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 5 bin aileye yardım paketleri teslim edildi. Yardım paketlerinin ilçe merkezi, belde, köy ve mezralarda ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler ile Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı belirtildi.

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