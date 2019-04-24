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Besni'de ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Adıyaman’ın Besni Dumlupınar Ortaokulunda ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni Dumlupınar Ortaokulunda ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.


Dumlupınar Ortaokulunda düzenlenen kermeste veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler ve tatlı çeşitleri satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelirin, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacağı belirtildi.


Kermese Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kasap, Besni Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel, STK temsilcileri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

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