İhlas Haber Ajansı

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Besni'de ilk kez kapalı lazer taş ameliyatı yapıldı

Adıyaman’ın Besni Devlet Hastanesinde Op.

Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesinde Op. Dr. Ömer Turgut tarafından Besni'de ilk defa kapalı lazer taş ameliyatı gerçekleştirildi.


Hayırsever Ali Erdemoğlu tarafından geçtiğimiz hafta Besni Devlet Hastanesine alınan tıbbi cihazlarla, Besni Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı lazer taş ameliyatı gerçekleştirildi. Operasyonu kapalı bir şekilde ve lazer ile taşı toz haline getiren Op. Dr. Ömer Turgut yeni alınan cihazları, sağlık çalışanı hemşire bir arkadaşının sağlığına kavuşmasında kullanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Op. Dr. Ali Helli, “Cihazların uzunca yıllar Besni Devlet Hastanesinin hizmetinde kullanılmasına vesile olan Ali Erdemoğlu ve ailesine teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

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