Besni'de İngilizce Dil Festivali düzenlendi

Adıyaman'ın Besni İlçesi Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulunda İngilizce Dil Festivali düzenlendi.

Besni'de pilot okul olarak seçilen Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulunda İngilizce eğitimine önem veriliyor. Besni Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen İngilizce Dil Festivalinde öğrenciler, hazırladıkları İngilizce şarkı ve skeçler ile yabancı dil öğrenmenin kolaylığını gösterdi.

Yabancı dil bilincini oluşturmak adına düzenlenen İngilizce Dil Festivalinin devamında ise öğrenciler, öğrendikleri İngilizce dili ile topluluk önünde konuşma, İngilizce şarkı ve İngilizce skeçlerle birlikte sahne performansını birleştirerek yeteneklerini sergiledi.

İngilizce Dil Festivalinin öğrencilerin gelişimleri ve medeni cesaretlerine büyük katkı sağladığını söyleyen Okul Müdürü Mükremin Özer ‘' Eğitim sistemimizde dil eğitiminin genel amacı farklı kültürleri tanımak ve ayırt etmek, farklı olana hoşgörü ve saygı göstermek, kendi kültürel değerlerini yabancılara aktarmak, bu becerilere sahip bireyler dünyada olup bitenleri anlayabilecek ve bu bilgileri kendi milli değerleriyle birleştirecek bir vizyona sahip olacaktır. 2017 - 2018 Eğitim öğretim yılınca proje okul olmayı kabul ederek başladık. Geçen yıl 6 şubede 180 öğrenciye haftada 15 saat İngilizce eğitimi verdik. Müfredat bakanlıktan gelen genel çerçeve kapsamında İngilizce öğretmenleri tarafından 4 dil becerisini yani dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirecek şekilde oluşturuldu. Dil festivali ile öğrencilerimizin İngilizceye karşı ilgi ve yeteneklerini artırmayı, yabancı dil bilincini geliştirmeyi, çocuklarımızın sosyal yönünü ve medeni cesaretini zenginleştirmeyi amaçlamıştır ve bunda da başarılı olduk” dedi.

Öğrencilerin, öğrendiği yabancı dili kullanma becerisinden ve bunu sahnede izlemekten duydukları gururu ifade etti. Besni Şehit Bekir Oruçtutan Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kasap, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Kurum amirleri, okul müdürleri, STK temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda Şehit Bekir Oruçtutan Okulu tarafından projeyi hazırlayan öğretmenlere plaket verildi. Plaketler Besni Kaymakamı Ahmet Gencer tarafından takdim edildi.