İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besni'de itfaiye aracı sokakta ilerleyemedi

Adıyaman’ın Besni ilçesi Taşyazı köyünde dar sokakta ilerleyemeyince yangın yerine ulaşamadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Taşyazı köyünde dar sokakta ilerleyemeyince yangın yerine ulaşamadı.


Besni'ye bağlı Taşlıyazı Köyünde bir bahçede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçenin yandığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak olay yerine gelen itfaiye ekipleri köy içerinde yolların dar olmasından dolayı yangın yerine ulaşamadı. Bu sırada yangın bahçede yayılarak büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için hortumları uzatarak yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonrasında söndürülebildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.