Besni'de itfaiye aracı sokakta ilerleyemedi

Adıyaman'ın Besni ilçesi Taşyazı köyünde dar sokakta ilerleyemeyince yangın yerine ulaşamadı.

Besni'ye bağlı Taşlıyazı Köyünde bir bahçede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bahçenin yandığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak olay yerine gelen itfaiye ekipleri köy içerinde yolların dar olmasından dolayı yangın yerine ulaşamadı. Bu sırada yangın bahçede yayılarak büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için hortumları uzatarak yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonrasında söndürülebildi.