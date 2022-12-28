Besni'de ki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Besni ilçesi Yenikent'te meydana geldi. Mehmet Dost yönetimindeki 06 BZ 5935 plakalı otomobil anayola çıkmak isterken, çevre yolunda ilerleyen Hüseyin Tuncer yönetimindeki 02 DH 298 plakalı otomobil ile çapıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki 02 ABV 326 plakalı başka bir otomobile çarptı. Yaşanan kazada 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, Mehmet Dost hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.