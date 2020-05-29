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Besni'de Kızılay kan bağışlarını topladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Korona virüsü salgını nedeniyle kan bağışında düşüş yaşanıyor. Kızılay Besni Şubesi ve Adıyaman Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ve 2 gün süren kan bağışı kampanyasında 200 ünite kan toplandı. Düzenlenen kan bağışı kampanyası Besni Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirildi.


Adıyaman Kızılay Kan Merkezi Doktoru İlhami Özdemir kan bağışı kampanyasıyla ilgili, “Kan bağışında bulunmak sağlığımız açısından önem arz etmektedir. Kan sürekli bir ihtiyaç olduğundan dolayı kan bağışına vatandaşlarımızın ilgi göstermesini talep ediyorum. Toplanan kanlar genelde acil durumlarda kullanılmak üzere merkezimizde hazır durumda bekletilmektedir. 18-65 yaş arası olan, bulaşıcı hastalığı veya riski olmayan 50 kilogram üzerinde her sağlıklı insan kan bağışında bulunabilir. Korona virüsü salgını nedeni ile vatandaşlarımızın kan vermekte tereddüt etmesine gerek yok. Kan toplama merkezlerimizde gerekli hijyen kurallarına uyarak, sosyal mesafeyi de göz önünde bulundurarak dezenfekte işlemlerimizin ardından kan alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Kimsenin çekinmesine ve korkmasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

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