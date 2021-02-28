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Besni'de korona virüs denetimleri devam ediyor

Adıyaman’ın Besni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.


Yapılan denetimler kapsamında vatandaşlar sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uyarıldı. Zabıta ekipleri, kurallara uyulmadığı takdirde virüsün hızla yayılacağını vurguladı.


Marketler, fırınlar ve halka açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde tedbirlerin elden bırakılmaması maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesini gerekildiği istenildi.

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