Besni'de "Obeziteye Dur Diyelim" konulu panel gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yaptığı "Obeziteye Dur Diyelim" konulu panel ve fitnes salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Okulun Spor Salonunda düzenlenen programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa konuşmacı olarak Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Helli, Uzm. Dr. Mehmet Uzel ve Dr. Cihat Ateş katıldı. Panelde konuşan Uzm. Dr. Mehmet Uzel, obezitenin sıkça rastlanılan bir hastalık haline gelmesinden dolayı duyduğu endişelerini dile getirdi. Obezitenin insan sağlığına etkileri, zararları ve olumsuzluk oluşturabilecek konulara değinen Uzel, dengeli beslenmenin önemini vurgularken, GDO'lu yiyeceklerden uzak durulması konusunda da uyarılarda bulundu. Günümüzde obezitenin arttığını ve önlem alınmazsa ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artacağını söyleyen Uzel düzenli beslenmenin önemini anlattı. Obezitenin zararlarından da bahseden Uzel, “Obezitenin tedavi edilmesi gereken şişmanlığın üzerinde durulması gereken, hayati tehlikeye yol açan, kalp damar hastalıklarında çok önemli bir etken olduğu herkes tarafından kabul edilmiş bir tıbbi veridir. Kolesterolün yüksek olması, tansiyon yüksekliğine ve damar tıkanıklığına sebep olmaktadır. Bu durumda kalp krizi geçirme ihtimali daha fazla artar. Kilo kaybını sağlamak ve verilen kiloyu muhafaza etmek, bu hastalıklarda düzelme sağlar. Yağlar, kanın kalbe dönmesini güçleştirir. Obezite problemi olan hastaların, zamanın büyük bir kısmında nefes alırken güçlük çektikleri görülür. Bunun sebebi ise, solunum için obezite hastalığı oldukça zor taşınan bir yüktür. İlk olarak kilo kontrolünün sağlanması gerekmektedir ve diyet yapılarak önüne geçilebilir. Hem birçok hastalıktan korunabiliriz hem psikolojik olarak kendimizi daha rahat hissederiz. En son çare olarak fazla kilolardan kurtulmak için ise cerrahi operasyona yapılabilir" dedi. Obezitenin en büyük sebepleri olarak düzensiz beslenme ve hareketsizliği gösteren doktor Uzel, insanların günde en az 3 bin adım atmaları gerektiğini söyledi. Daha sonra konuşan Dr. Cihat Ateş ise, obeziteye neden olan yiyecekler konusunda bir takım önerilerde bulundu. Ateş, "Yağ oranı yüksek besinleri bol miktarda tüketmek, fiziksel hareketsizlik ve yanlış beslenme obeziteye sebep olabilir. Obezite vücutta fazla yağ birikmesiyle oluşan bir hastalıktır. Bu hastalığa neden olan yiyeceklerin en başında yağ oranı yüksek olan fast food yemekleri yer alıyor. Cips, hamburger, kola, makarna, çikolata ve dondurulmuş yiyecekler aşırıya kaçıldığında obeziteye sebep oluyor. Günlük su tüketimi yapmak, koşmak, merdiven inip çıkmak gibi sportif faaliyetler obeziteye karşı etkili bir önlemdir" diye konuştu.