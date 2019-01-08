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Besni'de okullar tatil

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


Besni Kaymakamı Ahmet Gencer yaptığı açıklamada, "Besni'de etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararını aldık. Çarşamba günü ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir" şeklinde konuştu.

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