Besni'de otomobil şarampole devrildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Kesecik Köyü istikametine giden Mehmet Bozkurt (19) yönetimindeki 34 ZA 6618 plakalı Renault marka otomobil, köy girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole uçtu.

Kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Bozkurt yaralanırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.