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Besni'de otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Besni istikametine gelmekte olan Uğur Say sevk ve iradesindeki 63 AN 360 plakalı otomobil Terbizek köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.


Kazada sürücü Uğur Say ve yolcu Fatma Say yaralındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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