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Besni'de otomobil yayaya çarptı

Adıyaman’ın Besni’de ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.

Adıyaman'ın Besni'de ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Besni Atatürk Caddesi'nde Habip Yıldırım'ın kullandığı 02 AAK 434 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Arif İşitmen'e çarptı. Kazanın etkisi ile yaralanan Arif İşitmen olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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