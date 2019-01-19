Besni'de Reşit Alkan adaylığını açıkladı

AK Parti'nin Besni İlçesinde Eyüp Mehmet Emre'yi aday göstermesinin ardından Besni İlçe Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ve diğer aday adayı Nuri Tuğsuz, Reşit Alkan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ile birlikte diğer aday adayları Nuri Tuğsuz ve Reşit Alkan partiden istifa ettiklerini açıkladı. İbrahim Öztürk ve Nuri Tuğsuz, Reşit Alkan'ın aday olacağını ve destekleyeceklerini açıkladı.

2014 yılında Saadet Partisi'nden belediye başkanı olan ve 2015 yılında AK Parti'ye katılan İbrahim Öztürk, istifasıyla ilgili olarak, “2014 yılındaki aynı senaryo ve dayatma anlayışı, bugün de uygulanmaya konulmuştur. 2014'de kaybeden aday, halkın iradesine rağmen tekrar aday olarak karşımıza çıkarılmıştır. Besnililerin iradesi yine yok sayılmıştır. Besni halkı, onların oyunlarını daha önce bozdu, Allah'ın izniyle yine bozacak. Halkımızdan gelen talep ve feryada kayıtsız kalamayız. Milli iradenin üstünde hiçbir güç ve ego tanımıyoruz. Besni'mize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık, diğer aday adayı arkadaşlarımız ile yaptığımız istişareler neticesinde ve halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden, AK Parti'den üzülerek istifa ediyorum. Bizim adayımız Reşit Alkan kardeşimizdir.Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda halkımızın desteği ile bizleri muzaffer kılsın” dedi.

Reşit Alkan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aday olduğunu açıklayarak, “Şehrimizin menfaatleri doğrultusunda yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, her açıdan yaşanabilir bir Besni için 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde çözüm adına sorumluluk alabilmek için Besni Belediye Başkanlığına aday olduğumu aziz hemşerilerime ve basınımıza saygılarımla beyan ederim” dedi.

Alkan, hangi partiden aday olacağı ile ilgili açıklamada bulunmadı.

Nuri Tuğsuz ise yine sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Gördüğüm lüzum üzerine ve diğer aday adayı arkadaşlarımız ile yaptığımız istişareler neticesinde , halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden, AK Parti'den üzülerek istifa ediyorum. Besni'den 31 Mart 2019 yerel seçimlerde, belediye başkanlığına aday olan akrabam Reşit Alkan'a destek verdiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim” ifadelerini kullandı.