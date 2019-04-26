Besni'de STK'lardan çocuk istismarına tepki

Adıyaman'ın Besni İlçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaşanan çocuk istismarlarına tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi.

Mehmet Erdemoğlu Parkı önünde gerçekleşen basın açıklaması çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Sivil Toplum Kuruluşları adına Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan basın açıklamasını yaptı.

Hacı Arslan açıklamasında, “Ülkemizde, son zamanlarda çocuklarımız çeşitli nedenlerle şiddete maruz kalırken, fiziksel ve cinsel istismara uğruyorlar. Çocuklara yönelik işlenen bu suçlar, yalnız bugünümüzü değil, geleceğimizi de karartmaktadır. Bizler insani ve vicdani olarak her birimiz bulunduğumuz alanlarda bu duruma müdahale etmeliyiz. Eğer bu duruma seyirci kalırsak bizlerde bu suçun bir parçası sayılırız. Her geçen gün artan, yarınlarımızın teminatı, göz bebeklerimiz çocuklarımıza karşı, şiddet ve istismarda bulunan bu mahlukatları lanetliyoruz. Çocuklarımıza karşı işlenen bu suçlar sadece çocuklarımızda değil, toplumun bütününde travmalara sebep oluyor. Telafisi imkansız yaralar açıyor.

Bugün burada muhataplarına ve yetkililere avazımızın çıktığı kadar bağırıyoruz. Lütfen bizi duyun. Çocuklarımıza yönelik her türlü cinsel istismar ve şiddete karşı önlemleri alın. Bu gözü dönmüş beyni sulanmış insan müsvettelerini toplum vicdanını rahatlatacak en ağır biçimde cezalandırın. Ağır yaptırımlarla caydırıcı hukuki önlemleri bir an önce yasalar çerçevesinde yeniden düzenleyin” dedi.

Arslan açıklamasının devamında, “Bizlerde çocuklarımıza karşı işlenen bu suçlara karşı tek yürek olalım. Bugün bu basın açıklaması bir başlangıç olsun. Bunların sonu gelene kadar bu işin peşini bırakmayalım. Bu istismarlar geleceğimize yapılmış saldırılardır. Bundan sonra Besnililer olarak saflığın ifadesi olan çocuklarımız için susan bir toplum olmayalım. Her platformda onlara sahip çıkma adına ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edelim. Mücadelemiz çocuklarımıza yönelik şiddet son bulana, yasal düzenlemeler yapılıp, bu sapıklar hak ettikleri cezaları alana kadar devam etmeli. Bu inançla Rabbimden dileğimiz içimizdeki bu sapık ruhlu insanları kahrı perişan eylesin. Kahrolsun çocuk istismarcıları, kahrolsun çocuklarımıza el uzatanlar, kahrolsun sapıklar" ifadelerine yer verdi.