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Besni'de şüpheli 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Besni Emniyet müdürlüğü asayiş büro ekiplerinin önleyici hizmet kapsamında yapılan devriye görevinde durumundan şüphelendikleri M.V., A.Y. ve Ç.P. isimli şahısları durdurdu. Kontrol esnasında bir miktar uyuşturucu maddeyi etrafa saçtıkları fark edildi. Ayrıca uyuşturucu içmekte kullanılan 70 adet pipet ve 2 adet alüminyum folyo ve bir miktar esrar tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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