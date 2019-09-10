İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besni'de Tekel depolarının yeri millet bahçesi olacak

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın gayretleriyle ilçede bulunan Tekel depolarının millet bahçesi olması için belediyeye devredildiğini söyledi.

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın gayretleriyle ilçede bulunan Tekel depolarının millet bahçesi olması için belediyeye devredildiğini söyledi.


Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Mehmet Eyüp Emre yaptığı açıklamada, AK Parti Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın'ın yoğun gayretleri neticesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde ki Tekel depolarının yerinin millet bahçesi yapmak kaydı şartıyla Besni Belediyesine tahsis edildiğini kaydetti.


Yenikent mevkisindeki depoların millet bahçesi olmasının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Emre, “İlçemize ve milletimize hayırlı olsun. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, süreçte büyük emek ve gayret gösteren Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a, Milli Emlak Genel Müdürü ve tüm Bakanlık personeline ilçem adına şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.