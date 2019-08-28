Besni'de traktör devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yukarı Sarhan Mahallesi Bedirse mevkiinde Hanifi Yılmaz idaresindeki 02 DV 677 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Hanifi Yılmaz ile traktörde bulunan Semra Yılmaz yaralandı. Kazada traktörün altında kalan Semra Yılmaz'ı Besni Belediyesi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkarttı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Semra Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.