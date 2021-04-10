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Besni'de uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.


Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmaları sonucunda M.G. isimli şahsın üzerinden toplam 3 gram sentetik kannobinoid ve Jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi.


Konu ilgili soruşturma devam ediyor.

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