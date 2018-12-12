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Besni'de yağışlar menfez ve yola zarar verdi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yağışlar nedeniyle hasar gören menfez ve yol kullanılmaz hale geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yağışlar nedeniyle hasar gören menfez ve yol kullanılmaz hale geldi.


Metrekareye 44.6 kilogram yağışın düştüğü Besni ilçesinde kırsal bölgelerde yağış etkili oluyor. Besni ilçesine bağlı Kızılhisar köyünün bağlantısını sağlayan yol çöktü. Menfezin sel sularından dolayı hasar görmesi nedeniyle grup köy yolu çöktü. Çilboğaz Çayı üzerine yapılan menfez ve yol kullanılmaz hale geldi.


Köprünün çöktüğünü gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çöken köprüye güvenlik şeridi çekerek yolu ulaşıma kapattı. Köye giriş çıkışlar Aşağıçöplü köyü güzergahından verildi.

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