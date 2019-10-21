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Besni'de yolcu minibüsü yayaya çarptı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yolcu minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolcu minibüsünün yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi çarşı merkezinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu minibüsü emniyet müdürlüğü yakınlarında karşıdan karşıya geçmek isteyen Hülya Boz'a çarptı. Kazada yaralanan Hülya Boz olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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