Besni'de yükselen tekerlekli sandalye projesi

Adıyaman'ın Besni ilçesi Üçgöz Köyü Ortaokulunda “Yükselen Tekerlekli Sandalye” projesi tanıtımı yapıldı.

Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyü Ortaokulu Öğretmeni Tunay Kızılkaya tarafından projelendirilen engelli öğrenciler için yükselen tekerlekli sandalye projesi tanıtıldı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, Okul Müdürü Yahya Işık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, engelli öğrencilere kolaylık sağlayacağını belirterek, “Öğretmenimiz Turay Kızılkaya tarafından projesi yapılan yükselen tekerlekli sandalye projemiz ile bedensel engeli bulunan insanların birçoğu engellerinden ötürü günlük hayatlarında birçok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Bu zorlukların bir kısmı dışarıda akıp giden hayatta bir kısmı da evlerdedir. Bu amaçla geliştirilen yükselen tekerlekli sandalye projesi ile engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları elimizden geldiği kadar hafifletmektir” dedi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ise, yükselen tekerlekli sandalye projesin hazırlayan Üçgöz ortaokulu müdürü ve öğretmenlerine teşekkür ederek, “Bbu proje ile engelli vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz artık dışarıdan yardım almadan kendi ihtiyaçlarını kendileri görebilecekler” diye konuştu.