Besni'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor

Adıyaman'ın Besni İlçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde fırınlar denetlendi.

Besni Belediyesi Gıda Mühendisi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Besni Belediyesi Gıda Mühendisi İbrahim Öztürk ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ekmek, pide ve unlu mamullerin, sağlıklı ve hijyen koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü de yapılırken, kurallara uymayan fırın işletmecilerine uyarı ve ikaz işlemi uygulandı.

Vatandaşların hijyen ve gramaja uygun ekmek, pide ve diğer ürünleri tüketmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler de ayrıca etiket ve ambalaj, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını da kontrol ediliyor.

Yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, belirlenen ekmek gramajlarına uymayan veya fiyatının üzerinde satış yapan fırınlar hakkında tutanak tutarken, herhangi noksanı bulunmayan fırın işletmecilerine ise gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.