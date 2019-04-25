Besnili Abuzer Ertürk'ün ilk romanı çıktı

Abuzer Ertürk'ün İlk kitabı “Yeşil Atkı” isimli kitap kitapçılarda yerini aldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Mezunu Abuzer Ertürk ilk eseri "Yeşil Atkı" isimli kitap Kutlu Yayınevi tarafından basıldı.

Kitap hakkında bilgi veren Abuzer Ertürk,"Roman yazma merakının olduğu ve öğrencilik yıllarının bitmesi ile bunu gerçekleştirmenin hevesini yaşıyorum. İlk romanım basılarak raflardaki yerini aldı. Üzerinde çalıştığım iki eserimi de en kısa zaman içerisinde çıkarmayı düşünüyorum” dedi.