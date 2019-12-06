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Besnili öğrenciler sinema ile buluştu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ‘Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın’ projesi kapsamında öğrenciler sinemaya götürüldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ‘Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın' projesi kapsamında öğrenciler sinemaya götürüldü.


Besni ilçesinde sinemaya gitmeyen öğrencilerin sinemayla buluşturulması amacıyla 511 öğrenci Besni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sinemaya götürüldü. Gittikleri sinemada oldukça keyifli anlar geçiren öğrenciler, Besni Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti. Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun eğitime oldukça değer verdiğini vurgulayarak açıklamalarda bulunan Besni Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, “Göreve başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarımız ve kurumlarımız adına elinden gelen her türlü desteği fazlasıyla gösteren Kaymakamımız Bedirhan İmamoğlu'nun katkılarıyla, öğrencilerimizde milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliği yaptık. İlçemiz merkez ve köylerden 40 okuldan maddi durumu iyi olmayan 511 öğrencimizi tamamen ücretsiz şekilde sinemayla tanıştırdık” diye konuştu.

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