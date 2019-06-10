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Besni'nin ilk kadın Muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı

Adıyaman’ın Besni İlçesi Yeni Besni Mahallesinde 2 Haziran’da yenilenen muhtarlık seçiminde aday olan ve seçimi kazanan Besni’nin ilk kadın muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı.

Adıyaman'ın Besni İlçesi Yeni Besni Mahallesinde 2 Haziran'da yenilenen muhtarlık seçiminde aday olan ve seçimi kazanan Besni'nin ilk kadın muhtarı Meltem Zengi, mazbatasını aldı.


31 Mart'ta Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen Aydın Zengi'nin mazbatasını alamadan geçirdiği kazada hayatını kaybetmesinin ardından mahallede yenilenen seçimde muhtarlığa adaylığını koyan Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi seçimi kazanmıştı.


2 Haziran'da yeniden yapılan seçimde Aydın Zengi'nin eşi Meltem Zengi de muhtarlığa aday olmuş, 4 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde Meltem Zengi 605, Veysel Özbay 170, İsmail Yıldız 98, Ramazan Borazan ise 15 oy almıştı.


Eşinin emanetine sahip çıkarak mahallenin sorunları için elinden geleni yapacağını söyleyen Meltem Zengi, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

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