İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beton zemin çöktü, kamyon içine düştü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akaryakıt istasyonunun girişinde mıcır yüklü kamyon, beton zemin çökünce çukura düştü.


Olay, Kahta-Adıyaman karayolu Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Karayollarının yol çalışması için Filistin Caddesi'nin karşısına dolgu malzemesi olarak mıcır taşıyan kamyon, akaryakıt istasyonunun içinden yolun karşısına geçmek istedi. Nusret Aydın'ın kullandığı 02 AAC 555 plakalı kamyon ilerlerken akaryakıt istasyonunun beton zemini çöktü. Tonlarca ağırlığındaki mıcır yüklü kamyonun ağırlığına dayanamayan beton zeminde geniş bir çukur oluştu. Kamyonun damperi çukura gömülürken, ön kısmı havaya kalktı. Can kaybı veya yaralanan olmazken, olayın bahçenin altındaki eski bir menfezde aşırı yağışlardan dolayı çökme yaşanması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.


Yaşanan olay sonrasında sürücü araçtan inerek, çevredeki vatandaşlar tarafından güvenlik şeridi oluşturuldu. Kamyonun damperinde bulunan dolgu malzemesi ise iş makineleri tarafından boşaltıldı.


Görgü tanıkları, büyük bir gürültü duyduklarını ve daha sonra kamyonun çukura gömüldüğünü söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.