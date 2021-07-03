Biber yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde biber yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Sabri Avcı idaresindeki 31 YG 495 plakalı Mercedes marka tır, Çatalağaç köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırda bulunan biberler yola saçıldı. Yola saçılan biberler nedeniyle trafik durdu. Bölge trafik ekiplerinin karayolunu trafiğe kapatmalarının ardından biberler iş makineleri ile başka bir tıra yüklendi. Devrilen tır sürücüsü Sabri Avcı ise yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor.