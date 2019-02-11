Bıçaklı gasp iddiası ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da, 1 kişinin bıçakla gasp edildiği ihbarı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Caddesi üzerinde bir gencin 3 şahıs tarafından bıçakla gasp edildiği bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye geldi. Burada çalışmalar yaparak vatandaşlarla görüşen polis ekipleri, şahısların uzaklaştığı güzergahlarda araştırmalarda bulundu. Yapılan araştırmalar sonucunda 3 şahıs ile gasp edildiği iddia edilen genç, Sümer Park içerisinde bulundu. Şahısların üst araması ve kimlik sorgulaması yapan ekipler, incelemeler sonucunda olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirleyerek, normale döndü.