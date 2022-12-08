Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı.

Önceki gün, Kahta Baraj Yolu üzerinde bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkmış ve bıcaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada S. B. (27), M.A. (54) ve M.Ç. (29) vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanmıştı. Olayda 1'i bayan olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.Ç.(23) ve M.Ç.(29) isimli şahıslar suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak göz altına alındı. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadeleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.