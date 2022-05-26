İhlas Haber Ajansı

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Bıçaklı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Adıyaman’da, iki şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan genç, yaralandı.

Adıyaman'da, iki şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan genç, yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolda yürüyen M.Y., kimliği belirsiz iki şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanan M.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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