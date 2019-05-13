BİLSEM'den Sosyal Bilgiler Materyal ve Ürün sergisi

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) Sosyal Bilgiler Materyal ve Ürün sergisi açıldı.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, Şube Müdürleri Hamza Çelenk ve Abdullah Bilen, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mahmut Serkan Yerli tarafından hazırlanan sergi 13-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sosyal bilgiler eğitimi alanında hazırlanan materyal ve ürünlerin bulunduğu sergide 40 materyal bulunuyor. Ayrıca seramik ve tasarım atölyelerinde hazırlanan ürünler de yer alıyor.

Sosyal bilgiler eğitiminde soyut kavramların somutlaştırılması adına materyallerin önemli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, paylaşımın önemli olduğunu, materyallerin öğrencilerin üretkenliklerini ortaya çıkardığını, kendi kendine öğrenmenin gerçekleştiğini, yeni şeylere kapı araladığını belirtti.

Adıyaman BİLSEM Müdürü Fuat Tokur derslerin bu tür materyaller yoluyla zenginleştirilerek ve farklılaştırılarak yürütülmesinin bireylerde kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağladığını belirterek, materyal ve ürün sergimizin hafta sonuna kadar ziyaret edilebileceğinin ifade etti.