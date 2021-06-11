BİLSEM'in genç mucitleri projelerini sergiledi

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından, okullarda öğrencilerin bilime ilgi duymasını sağlamak ve bilimsel düşünce kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, BİLSEM Müdürü Fuat Tokur, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışı yapılan sergide BİLSEM'in genç mucitleri, araştırma, inceleme ve tasarım olmak üzere 3 ana başlıkta hazırladıkları 25 projeyle dikkat çekti.

Birbirinden güzel ve ilginç projelerin yer aldığı serginin açılışını yapan Vali Mahmut Çuhadar, projeler hakkında öğrencilerden bilgi alıp, projelerin yer aldığı sergiyi büyük bir ilgiyle gezdi.

Öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, yetişen ve gelişen yeni nesillerin umut vaat ettiğini belirtti.

Vali Çuhadar, “Bu tür etkinlikler hayal gücü ile üretkenliğin birleşimi olup, öncelikli amacı da bu üretkenliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamak ve öğrencilerimizin kendilerine olan özgüvenini artırmaktır. Bu fuarlar öğrencilerimizin kişisel gelişimleri ile bilgi ve birikimlerine çok önemli katkılarda bulunuyor. Bu çalışmalarda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Açılış sonrası Vali Mahmut Çuhadar, günü anısına öğrencilerle fotoğraf çektirdi.