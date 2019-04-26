Bina girişinde mahsur kalan kuş itfaiye eri tarafından kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir bina girişindeki kapının kapanması sonucu içerde mahsur kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesinde bir apartman girişinde 3 gündür mahsur kalan kuşu fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye görevlileri bina girişine uzattıkları itfaiye merdiveni ile mahsur kalan kuşa ulaşarak kuşu kurtardı.

Kurtarılan kuş daha sonra itfaiye ekipleri tarafından serbest bırakıldı.