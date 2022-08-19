Bina yıkımında mahalleyi toz bulutu kapladı

Adıyaman'daki bir binanın yıkım çalışmaları esnasında ortaya çıkan toz, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yıkım bölgesinden geçen vatandaşlar, tozdan neye uğradıklarını şaşırdı.

Mehmet Akif Mahallesi Sait Ağa Camii yakınlarında bulunan ve daha önceden milli eğitim lojmanları olarak kullanılan binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yıkımı yapılan bina, çalışmalar esnasında bir anda yan yattı.

İş makineleri tarafından yıkılmaya çalışılan binadan yükselen tozlar ise adeta bütün mahalleyi kapladı. Yıkım bölgesinden geçen çoğu vatandaş, yüzlerini kapatarak ilerlemek zorunda kaldı. Birçok mahalle sakini, toza karşı tedbirin alınmaması ve mahalleliye bilgi verilmemesinden dolayı duruma tepki gösterdi. Binada yıkım çalışmaları devam ediyor.