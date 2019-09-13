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Binada çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir binanın 4.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binanın 4. Katında çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Kahta'nın Yavuz Selim Mahallesi 5009 Nolu sokakta bulunan 4 katlı bir evin 4. katında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangın başka katlara sıçramadan söndürdü. Yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken büyük maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyaların büyük bir bölümü yandı.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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