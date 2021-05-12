Binanın çatısı 4'üncü kez uçtu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgarda, 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın çatısının 4. kez uçtuğu iddia edildi.

Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5016. Sokakta fırtınanın etkisi ile 6 katılı bir binanın çatısı uçtu. Bina sakinleri, çatının uçmasının ilk olmadığını , 4. kez uçtuğunu ifade etti. bina sakinleri yaşanan mağduriyetten dolayı binayı yapan müteahhitti mahkemeye verileceklerini belirtti.

Bina sakinlerinden Bekir Öztürk, “Her fırtına çıktığında bizim binamızın çatısı uçuyor. 4 defadır binamızın çatısı yıkılıyor. Çatının diğer parçasının da uçmasından endişe duyuyoruz. Binayı yapan müteahhitte 200 bin TL'lik tazminat davası açacağız. Sağlam yapılmadığı için her defasında yıkılıyor. Bir binanın çatısı 4 defa yıkılır mı?” diye konuştu.