Binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'da bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2534 Sokak içerisinde bulunan Mehmet E'ye ait 3 katlı binanın çatı kısmında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangının çatıda yapılan ev ekmeğinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.