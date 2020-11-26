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Binanın ortak kullanım alanında korkutan yangın

Adıyaman’da, 8 katlı bir binanın ortak kullanım alanında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, 8 katlı bir binanın ortak kullanım alanında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesinde bulunan 8 katlı bir binanın ortak kullanım alanında yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ortak kullanım alanında bulunan bina sakinlerine ait çeşitli malzemeler küle döndü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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