Binanın tepesinde ölüm kalım mücadelesi verdi

Adıyaman'da, 9 katlı bir binanın 7.katında çalışan işçi, asansörün çökmesi sonucu havada asılı kaldı. Ölüm kalım mücadelesi veren işçi son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26399 Sokak içerisinde bulunan ve yapımı devam eden 9 katlı bir binanın 7.katında çalışan İdris Koç'un üzerinde bulunduğu iskele aniden çöktü. Havada asılı kalan İdris Koç, ölüm kalım mücadelesi verdi. Durumu fark eden inşaat çalışanları ile vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Dakikalarca süren kurtarma çalışmaları sonucunda İnşaat işçisi İdris Koç, kendisine uzatılan halatları kendisine bağladı. Halat yardımıyla yukarı çıkarılan İdris Koç, sağ salim kurtarıldı.

İnşaat işçisinin kurtarılmasıyla herkes derin bir nefes aldı. İnşaatlarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, denetimlerin yapılmasını isteyerek duruma tepki gösterdi.