Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman'da şaşırtan bina

Adıyaman'da Avrupa Birliği fonu ile inşa edilen ve 6 ay önce hizmete açılan cam giydirmeli Kommagene Kültür Merkezi'nin depremin şiddetine rağmen tek camı bile kırılmadı.

Adıyaman'da bulunan cam bina depremde hiçbir hasar almaması ile görenleri şaşırtıyor. 2015 yılında projesine, 2020 yılında da de inşaatına başlanarak 2022 yılı Eylül ayında hizmete açılan Kommagene Kültür Merkezi, kentin ilk akıllı bina olma özelliği taşıyor Deprem standartlarına uygun olarak yapılan binanın depremde tek bir camı bile kırılmadı. Depremi hasarsız atlatan bina yanındaki çöken binalara rağmen hasarsız bir şekilde ayakta durması sebebiyle görenleri şaşırtıyor.

Adıyaman'da yaşayan Ramazan Bek isimli vatandaş, “Sağlam yapılmış. Tek bir camı bile kırılmamış. Sağlam olduğu için yıkılmamış” dedi.