Binzet, sağlık sisteminin yönetilemediğini söyledi

Adıyaman'ın Korona virüsten dolayı riskli iller arasında bulunmasına tepki gösteren Başkan Burak Binzet, “Korona Virüs salgını devam ederken, vakaların azaldığı illerde normalleşme başladı. Güneydoğu Anadolu illerinin neredeyse tamamında kontrollü normalleşme başlarken Adıyaman o illerin dışında kaldı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır, İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim. dedi. Sağlık sistemi yönetilemiyor. Kendi önleminizi alın. Ayrıca örnek alması gereken illerle ilgili de kongrelerin yapılmamasını sağlasaydınız birçok il bu durumda olmazdı” diye konuştu.