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Binzet'ten Malatya'ya geçmiş olsun dileği

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Malatya’da meydana gelen 4.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun açıklamalarında bulundu.


Meydana gelen depremle korku ve üzüntü yaşadıklarını dile getirerek Malatya halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Merkez üssü Malatya'nın Pütürge İlçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Malatya'da yaşanan depremle bir kez daha korkuyu ve üzüntüyü yaşadık. Son depremde vatandaşlarımızı kaybetmiştik. Umudumuz bu sefer hiçbir olumsuz haber almadan depremin atlatılmasıdır. Deprem çalışmaları hızlandırılmalı ve çürük binaların tespiti yapılmalıdır. Tüm milletimize, Malatya'mıza geçmiş olsun” diye konuştu.

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