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Binzet'ten sokağa çıkma kısıtlaması talebi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman’da korona vakalarından dolayı tedbirlerin artırılmasını ve sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesini istedi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman'da korona vakalarından dolayı tedbirlerin artırılmasını ve sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesini istedi.


Adıyaman'da artan korona vakalarından dolayı son bir haftada 100'e yakın adresin karantina altına alındığını vurgulayan Başkan Binzet, “Alınan önlemlere rağmen ildeki vaka artışı engellenemezken, son bir hafta içerisinde 100'e yakın adres karantina altına alındı. Korkuyorum, her gün 20 adres karantinaya alındı, 30 adres karantinaya alındı, 2 mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Her türlü tedbire rağmen önlenemiyor. Demek ki bir yerlerde hala bir eksik ve yanlış var. Bu şekilde devam ederse Adıyaman'da insanlar nefes almaya korkacak. İşin sonu görünmüyor artık. Tüm hemşehrilerime sesleniyorum. Bu rahatlığa dur diyelim” diye konuştu.

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