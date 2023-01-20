Bir anda alev alan eşyalar korkuttu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir binanın bahçesinde yer alan kullanılmayan ev eşyalarının yanması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Ciritmeydan Mahallesinde bulunan bir binanın bahçesindeki kullanılmayan ev eşyaları bir anda alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bahçede bulunan koltuk, boş meyve kasalarının nasıl yandığı araştırılıyor.