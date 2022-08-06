Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu

Adıyaman'da bir motosiklet, yolun kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu, motosikletteki iki kişi hafif yaralandı.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde arkasına oturttuğu arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, etrafına baktığı esnada yolun kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Otomobile çarparak duran motosikletteki iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı ise kameralara yansıdı.

Otomobile çarpan motosikletteki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.