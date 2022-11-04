Bir birine öldüresiye saldırdılar

Adıyaman'da, kızlarında içerisinde bulunduğu kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kalesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada kavga eden şahısların yanında bulunan kız arkadaşları da kavgaya dahil olarak arkadaşlarına destek verdi. Tekme, yumruk ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada şahıslar bir birini öldüresiye dövdü. Bu esnada olay yerinden geçen ve durumu fark eden polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi. Polislerin geldiğini gören kızlarında içerisinde bulunduğu grup olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri, kaçmayıp olay yerinde bulunan şahısları sakinleştirerek polis merkezine götürürken kaçan şahısların yakalanması için ise çalışma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.