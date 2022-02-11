Bir günde 523 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da, korona virüs salgını dolayısıyla bir günde 523 adres karantina altına alındı.
Adıyaman'da, korona virüs salgını dolayısıyla bir günde 523 adres karantina altına alındı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Karar doğrultusunda Adıyaman'da, 11 Şubat tarihinde 523 adres için karantina kararı verildi.
Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 523 adreste 7 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.