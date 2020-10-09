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Bir günde 97 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 günde 97 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Adıyaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 günde 97 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Esentepe, İmamağa, Kapcami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Musalla, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yavuz Selim, Yeşilyurt mahalleleriyle Ağcin, Gümüşkaya ile Uğurca Köyünde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan yada temaslı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu 97 adreste karantina işlemi başlatıldı.

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