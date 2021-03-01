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Bir haftada 308 adres karantinaya alındı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir haftada 308 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman'da son bir hafta içerisinde 308 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. 23 Şubat'ta 49, 24 Şubat'ta 72, 25 Şubat'ta 31, 26 Şubat'ta 37, 27 Şubat'ta 48, 28 Şubat'ta 30 ve 1 Mart tarihinde 41 olmak üzere bir hafta içerisinde toplam 308 adres karantina altına alındı.

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